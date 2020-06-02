Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

30.72
CHF
8.99
CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
DHL Group
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 48,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnisrückgang um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Milliarden Euro. In einem saisonal ohnehin eher schwachen Quartal dürfte es in den Bereichen Express und DHL Global Forwarding, Freight recht mau laufen, heißt es in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 22:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
47.50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
37.69 € 		Abst. Kursziel*:
26.03%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
36.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.62%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse