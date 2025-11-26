Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
HP-Aktie in Rot: Konzern plant massiven Stellenabbau durch KI-Einsatz
KI-Profiteur-Alphabet-Aktie: 4-Billionen-Dollar-Marke im Fokus
Dell-Aktie von Mega-Ausblick angetrieben - Anleger sehen über enttäuschende Erlöse hinweg
Fusion mit BioNTech: CureVac-Aktionäre geben grünes Licht - so reagieren die Aktien
Apple stösst Samsung vom Smartphone-Thron - Aktien fester
Historisch
26.11.2025 15:36:00

KI-Profiteur-Alphabet-Aktie: 4-Billionen-Dollar-Marke im Fokus

Nur wenige Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung von vier Billionen US-Dollar erreicht. Alphabet könnte sich diesem elitären Kreis anschliessen - wenn die Aktie diesen Kurs überspringt.

NVIDIA
146.55 CHF 4.24%
Kaufen Verkaufen
• Alphabet auf dem Weg zu 4-Billionen-Dollar-Bewertung
• Möglicher Milliarden-KI-Deal mit Meta signalisiert strategische Expansion im KI-Markt
• KI-Geschäft treibt das Unternehmen an

323,44 US-Dollar war der Schlusskurs der C-Aktien der Google-Mutter Alphabet an der NASDAQ am Dienstag. Damit wird das Unternehmen mit 3,84 Billionen US-Dollar bewertet. Am Mittwoch geht es jedoch zeitweise um 0,70 Prozent auf 321,37 US-Dollar nach unten.

So hoch muss die Alphabet-Aktie steigen

Tatsächlich müsste eine Aktie bei rund 331 US-Dollar gehandelt werden, damit sich Alphabet dem Vier-Billionen-Dollar-Börsenclub anschliessen könnte, in dem sich derzeit der KI-Riese NVIDIA und der Techgigant Apple befinden. Auf Platz 3 der wertvollsten börsennotierten Unternehmen liegt Alphabet allerdings nur knapp hinter den beiden Börsengrössen.

Gemini 3 befeuert KI-getriebene Kursrally

Seit Jahresstart hat die Alphabet-Aktie bereits rund 71 Prozent an Wert gewonnen. Der beeindruckende Kursanstieg wird massgeblich vom KI-Boom angetrieben. Besonders das neue KI-Modell Gemini 3 erhielt Bestnoten von Analysten und Nutzern und gilt als wesentlicher Treiber des aktuellen Momentums. Die strategische Positionierung im KI-Sektor zahlt sich für Alphabet aus - das Unternehmen profitiert sowohl von eigenen KI-Chips als auch von der erfolgreichen Integration von KI-Funktionen in seine Kernprodukte wie die Google-Suche.

Meta-Deal könnte Milliardengeschäft bringen

Ein weiterer Kurstreiber: Berichte über einen möglichen Milliarden-KI-Deal mit Meta. Wie Branchenbeobachter berichten, könnte der Facebook-Mutterkonzern beabsichtigen, Milliardenbeträge für KI-Chips von Alphabet auszugeben. Diese Aussicht auf ein Milliardengeschäft unterstreicht nicht nur Alphabets Wettbewerbsposition im KI-Markt, sondern deutet auch auf eine mögliche Verschiebung der Machtverhältnisse in der Tech-Branche hin.

Die potenzielle Partnerschaft würde Alphabets Position als zentraler Akteur im KI-Ökosystem weiter festigen und könnte neue Einnahmequellen jenseits des traditionellen Werbegeschäfts erschliessen. Experten sehen darin einen strategisch wichtigen Schritt, um langfristig mit Spezialisten wie NVIDIA mithalten zu können.

Buffetts Vertrauen stärkt Anlegersentiment

Ein nicht zu unterschätzender Faktor für das starke Kursmomentum ist das Engagement von Investorenlegende Warren Buffett>. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway zählt zu den Grossinvestoren bei Alphabet, was von Marktbeobachtern als starkes Vertrauenssignal gewertet wird. Buffetts bekannte Vorsicht bei Tech-Investments macht sein Engagement bei Alphabet besonders bemerkenswert.

Fundamental untermauert wird der Kursanstieg durch Alphabets stabilen Cashflow und die dominante Marktposition im Suchgeschäft. Trotz der bereits erreichten Bewertungshöhen sehen Analysten Alphabet im KI-Wettlauf gut positioniert - auch im direkten Vergleich mit Konkurrenten wie Microsoft und NVIDIA.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

BYD-Aktie mit Kursrally zur Wochenmitte: Was den Tesla-Rivalen antreibt

Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com

09:24 NVIDIA Outperform Bernstein Research
24.11.25 NVIDIA Outperform Bernstein Research
20.11.25 NVIDIA Kaufen DZ BANK
20.11.25 NVIDIA Buy UBS AG
20.11.25 NVIDIA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
