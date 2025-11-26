Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'820 0.4%  SPI 17'603 0.4%  Dow 47'252 0.3%  DAX 23'665 0.9%  Euro 0.9347 0.1%  EStoxx50 5'640 1.2%  Gold 4'139 0.2%  Bitcoin 70'402 -0.2%  Dollar 0.8071 0.0%  Öl 62.2 -0.7% 
Aroundtown Aktie 38311137 / LU1673108939

2.79
CHF
-0.17
CHF
-5.81 %
16:03:57
BRXC
26.11.2025 14:15:57

Aroundtown SA Neutral

Aroundtown
2.79 CHF -5.81%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aroundtown nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe starke operative Ergebnisse für die ersten neun Monate des Jahres vorgelegt, schrieb Neil Green in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In der Telefonkonferenz sei von einer verbesserten Marktstimmung die Rede gewesen und die Hoffnung signalisiert worden, dass die deutsche Wirtschaft 2026 gestärkt wird - mit angetrieben durch staatliche Konjunkturmaßnahmen und einer verbesserten Aktivität im privaten Sektor./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / 10:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

