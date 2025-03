NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen zum vierten Quartal 2024 mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Outperform" belassen. Der Logistikanbieter habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um vier Prozent übertroffen, schrieb Analyst Alexander Irving in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick sei stark ausgefallen, alles in allem sei die Nachrichtenlage ermutigend./bek/ag;