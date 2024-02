NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Im Rennen um den Kauf der Deutsche-Bahn-Logistiktochter Schenker sieht Analyst Alexander Irving den Logistikkonzern DSV in der besten Position. Eine Kombination der beiden Unternehmen böte das größte Synergiepotenzial sowie das geringste Umsetzungsrisiko, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/ajx;