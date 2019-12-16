NORMA Group Aktie 12777608 / DE000A1H8BV3
42.88CHF
2.94CHF
7.36 %
16.12.2019
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
05.11.2025 18:23:55
NORMA Group SE Kaufen
NORMA Group
12.49 CHF 0.24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Norma von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber passte am Mittwoch sein Bewertungsmodell an den Verkauf des Segments Wassermanagement an. Das dritte Quartal des Autozulieferers und Verbindungstechnikherstellers sei solide verlaufen. Der Blick der Investoren sollte sich jetzt auf das Jahr 2026 richten, in dem eine deutliche Margenerholung möglich sei./rob/ajx/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
|
Unternehmen:
NORMA Group SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
13.48 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
13.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thorsten Reigber
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu NORMA Group SE
|
09:28
|Schwacher Handel: SDAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX am Dienstagmittag (finanzen.ch)
|
04.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX gibt zum Handelsstart nach (finanzen.ch)
|
04.11.25
|EQS-News: NORMA Group schliesst drittes Quartal 2025 in herausforderndem Umfeld profitabel ab (EQS Group)
|
04.11.25
|EQS-News: NORMA Group closes out third quarter 2025 profitably in challenging environment (EQS Group)
|
31.10.25
|NORMA Group SE-Aktie: Experten empfehlen NORMA Group SE im Oktober mehrheitlich zum Kauf (finanzen.net)
|
29.10.25
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX mit Abgaben (finanzen.ch)
|
29.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)