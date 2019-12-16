Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NORMA Group Aktie

16.12.2019
05.11.2025 18:23:55

NORMA Group SE Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Norma von 21 auf 16 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Thorsten Reigber passte am Mittwoch sein Bewertungsmodell an den Verkauf des Segments Wassermanagement an. Das dritte Quartal des Autozulieferers und Verbindungstechnikherstellers sei solide verlaufen. Der Blick der Investoren sollte sich jetzt auf das Jahr 2026 richten, in dem eine deutliche Margenerholung möglich sei./rob/ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NORMA Group SE Kaufen
Unternehmen:
NORMA Group SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
13.48 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
13.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thorsten Reigber 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

