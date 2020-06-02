DHL Group 38.57 CHF 0.18% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für DHL Group nach Quartalszahlen von 39,00 auf 41,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Christian Cohrs begründete die Zielerhöhung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Anpassung des Bewertungszeitraums im Modell. Der Konzern könnte seine Jahresziele knapp erreichen, eine Gewinnwarnung sei aber ebenso denkbar. Es blieben viele Unsicherheiten./rob/mis/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.