PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
112.30CHF
2.45CHF
2.23 %
30.12.2021
SWX
05.11.2025 19:20:59
PUMA SE Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 22,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Halten
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
16.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
16.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
