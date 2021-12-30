Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

PUMA SE Halten

PUMA
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Puma von 22,50 auf 16,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) des Sportartikelherstellers hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für die Jahre 2025 bis 2027./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 17:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 19:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Halten
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
16.95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
16.88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Thomas Maul 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

