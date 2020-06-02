DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
30.72CHF
8.99CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
22.10.2025 18:44:09
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Frachtraten entwickelten sich zur Zeit sowohl im Luft- und Seefrachtbereich weiterhin schwach, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Untergrenze scheine aber nahe zu sein, da die Container-Beförderer nahe der Gewinnschwelle arbeiteten./tih/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
