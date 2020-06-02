Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

30.72
CHF
8.99
CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
22.10.2025 18:44:09

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

DHL Group
36.52 CHF 2.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Frachtraten entwickelten sich zur Zeit sowohl im Luft- und Seefrachtbereich weiterhin schwach, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Untergrenze scheine aber nahe zu sein, da die Container-Beförderer nahe der Gewinnschwelle arbeiteten./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:41 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.30 € 		Abst. Kursziel*:
52.67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.67%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse