NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Frachtraten entwickelten sich zur Zeit sowohl im Luft- und Seefrachtbereich weiterhin schwach, schrieb Michael Aspinall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Untergrenze scheine aber nahe zu sein, da die Container-Beförderer nahe der Gewinnschwelle arbeiteten./tih/he;