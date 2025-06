LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 39 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Volumina im europäischen Logistiksektor sollten sich im zweiten Quartal behauptet haben, doch bei den Frachtraten erwarte er einen Rückgang gegenüber dem ersten Quartal, schrieb Marco Limite in seinem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Zudem hielten die Makro-Risiken im zweiten Halbjahr an. Die Reedereien Moller-Maersk und Hapag-Lloyd dürften an ihren Ausblicken festhalten und ZIM könnte die Ziele nach oben hin konkretisieren. Risiken sieht der Experte dagegen bei Kuehne + Nagel und DHL. Bei DSV sehe es zwar gut aus. Doch für die ersten Monate nach der Übernahme von Schenker sei Vorsicht geboten./gl/ag;