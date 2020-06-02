Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'229 1.0%  SPI 16'883 0.8%  Dow 46'398 0.2%  DAX 23'810 -0.3%  Euro 0.9339 0.0%  EStoxx50 5'513 -0.3%  Gold 3'872 0.3%  Bitcoin 90'886 0.1%  Dollar 0.7935 -0.4%  Öl 66.5 -0.9% 
DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

30.72
CHF
8.99
CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
01.10.2025 08:23:56

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

DHL Group
35.57 CHF 2.11%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group von 43 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach einem zollbedingten Nachfragevorlauf im zweiten Quartal zeichne sich für die europäischen Logistikunternehmen eine schwächere Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte ab, schrieb Alex Irving in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenkommentar. Er geht davon aus, dass DHL das Ergebnisziel (Ebit) für 2025 reduzieren wird./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 22:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
38.16 € 		Abst. Kursziel*:
10.06%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
37.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11.35%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse