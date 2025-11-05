Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’289 0.4%  SPI 17’037 0.3%  Dow 47’085 -0.5%  DAX 23’949 -0.8%  Euro 0.9297 -0.1%  EStoxx50 5’660 -0.3%  Gold 3’966 0.9%  Bitcoin 82’369 0.0%  Dollar 0.8094 -0.1%  Öl 64.4 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Zalando informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Wie Experten die Nike-Aktie im Oktober einstuften
Webinar mit Dr. Raimund Schriek: Die Illusion der Erinnerung - Wie du Denkfehler im Trading vermeidest
Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein
Suche...
200.- Saxo-Deal

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vor Quartalsbilanz 05.11.2025 08:20:06

Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: DHL Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für DHL Group (ex Deutsche Post) in Aussicht.

DHL Group
36.16 CHF -2.17%
Kaufen Verkaufen

DHL Group (ex Deutsche Post) äussert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,640 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Minus von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 20,06 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,59 Milliarden EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,98 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,86 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 83,57 Milliarden EUR, gegenüber 84,19 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

DHL-Aktie kaum bewegt: US-Zölle dämpfen Erholung des Paketgeschäfts bei DHL
DHL-Aktie in Grün: Neues Innovationszentrum
DHL-Aktie gesucht: DHL Express erweitert Luftfrachtkapazität ab Hanoi

Bildquelle: Markus Mainka / Shutterstock.com