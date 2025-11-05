Unilever Aktie 2477074 / GB00B10RZP78
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Unilever Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Unilever von 3800 auf 4000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. In Reaktion auf die Zahlen des Konsumgüterkonzerns für das dritte Quartal habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 etwas erhöht, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität dürfte sich mittelfristig aber schlechter als vom Markt bislang erwartet entwickeln, glaubt der Experte./rob/edh/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever plc Underperform
|
Unternehmen:
Unilever plc
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40.00 £
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
46.50 £
|
Abst. Kursziel*:
-13.98%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
46.50 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.98%
|
Analyst Name::
David Hayes
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Unilever plc
|
16:29
|Unilever Aktie News: Unilever gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
13:07
|Unilever says Ben & Jerry’s chair no longer suitable for board role (Financial Times)
|
12:29
|Unilever Aktie News: Anleger greifen bei Unilever am Mittag zu (finanzen.ch)
|
09:29
|Unilever Aktie News: Unilever am Mittwochvormittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.11.25
|Börse Europa in Grün: Anleger lassen STOXX 50 am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
03.11.25
|FTSE 100-Wert Unilever-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Unilever von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)