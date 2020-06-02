Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’430 -0.4%  SPI 17’129 -0.5%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’082 -1.3%  Euro 0.9287 -0.2%  EStoxx50 5’507 -1.1%  Gold 4’132 0.5%  Bitcoin 88’881 -4.1%  Dollar 0.8036 0.0%  Öl 61.8 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Tesla-Aktie steigt: Experte bezeichnet Tesla-Aktie als "Must-Own"
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Dienstagmittag
Rheinmetall-Aktie dennoch schwach: Neues Joint Venture für Unterstützungsfahrzeuge in Polen - HENSOLDT und RENK fallen ebenfalls
Alibaba-Aktie dennoch in Rot: Experte rechnet mit Verlustreduzierung - Kaufempfehlung bekräftigt
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research
Suche...

DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

30.72
CHF
8.99
CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 11:49:27

DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform

DHL Group
36.43 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Reedereien bestellten weiterhin reichlich neue Schiffe, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung der aktuellen Lage der europäischen Logistikunternehmen. Und dabei erscheine die Nachfrage nach Frachtraum eher träge. Die Frachtraten dürften schwach bleiben./la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:17 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
42.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
38.67 € 		Abst. Kursziel*:
8.61%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
38.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.09%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13.10.25 DHL Group Sell UBS AG
01.10.25 DHL Group Outperform Bernstein Research
22.09.25 DHL Group Underperform Merrill Lynch & Co., Inc.
22.09.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.09.25 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen