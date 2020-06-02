DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
30.72CHF
8.99CHF
41.37 %
02.06.2020
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.10.2025 11:49:27
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Reedereien bestellten weiterhin reichlich neue Schiffe, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung der aktuellen Lage der europäischen Logistikunternehmen. Und dabei erscheine die Nachfrage nach Frachtraum eher träge. Die Frachtraten dürften schwach bleiben./la/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 17:17 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
38.67 €
|
Abst. Kursziel*:
8.61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
38.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.09%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.25
|DHL Group Outperform
|Bernstein Research
|29.08.25
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|29.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|15.07.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|19.09.25
|DHL Group Hold
|Deutsche Bank AG
|13.08.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|27.06.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.25
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|16.05.25
|DHL Group Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|30.72
|41.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:50
|
JP Morgan Chase & Co.
Rio Tinto Overweight
|11:49
|
Bernstein Research
DHL Group Outperform
|11:41
|
RBC Capital Markets
Volvo AB Outperform
|11:40
|
RBC Capital Markets
Nordex Underperform
|11:40
|
RBC Capital Markets
RATIONAL Underperform
|11:39
|
RBC Capital Markets
Daimler Truck Outperform
|11:38
|
RBC Capital Markets
Siemens Energy Outperform