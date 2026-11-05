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DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004

54.90
CHF
0.62
CHF
1.14 %
10:27:51
SWX
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05.11.2026 08:22:03

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

DHL Group
54.98 CHF -1.23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Zahlen des Logistikkonzerns zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Ziele für das laufende Jahr hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Nun werde der Fokus erneut auf der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums liegen/rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 01:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
61.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
60.44 € 		Abst. Kursziel*:
0.93%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
59.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1.77%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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