DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
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DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach endgültigen Zahlen des Logistikkonzerns zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) und die Ziele für das laufende Jahr hätten den Eckdaten entsprochen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstag. Nun werde der Fokus erneut auf der Nachhaltigkeit des Gewinnwachstums liegen/rob/la/stk;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
61.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
60.44 €
|
Abst. Kursziel*:
0.93%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.77%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
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|DHL Group Overweight
|Barclays Capital
|19.10.26
|DHL Group Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
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Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
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