DHL Group Aktie 1124244 / DE0005552004
63.24CHF
13.89CHF
28.15 %
29.07.2021
SWX
06.11.2025 07:55:47
DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund gedämpfter Erwartungen sei das dritte Quartal auf den ersten Blick stark gewesen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstagmorgen. Kostenkontrolle sei notwendig geworden, um in einem schwierigen konjunkturellen und regulatorischen Umfeld zu bestehen./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 01:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
60.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41.29 €
|
Abst. Kursziel*:
45.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
42.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.31%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
