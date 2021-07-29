DHL Group 39.29 CHF 5.56% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Vor dem Hintergrund gedämpfter Erwartungen sei das dritte Quartal auf den ersten Blick stark gewesen, schrieb Michael Aspinall am Donnerstagmorgen. Kostenkontrolle sei notwendig geworden, um in einem schwierigen konjunkturellen und regulatorischen Umfeld zu bestehen./rob/ag;

