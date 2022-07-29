Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
80.84CHF
0.84CHF
1.05 %
29.07.2022
SWX
28.11.2025 18:13:35
Rio Tinto Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 4900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Hochlauf des Projekts Simandou dürfte länger dauern als gedacht, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bergbaukonzern werde unter anderem von der Regenzeit gebremst./rob/niw/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
49.00 £
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
61.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ben Davis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
