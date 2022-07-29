Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

29.07.2022
Rio Tinto Sector Perform

Rio Tinto
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto von 5000 auf 4900 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Hochlauf des Projekts Simandou dürfte länger dauern als gedacht, schrieb Ben Davis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Bergbaukonzern werde unter anderem von der Regenzeit gebremst./rob/niw/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:28 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2025 / 11:30 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rio Tinto plc Sector Perform
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
49.00 £
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
61.95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Ben Davis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

