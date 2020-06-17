Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251

86.95
CHF
41.82
CHF
92.67 %
17.06.2020
SWX
28.11.2025 13:59:19

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

AB InBev
49.49 CHF -1.00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat für AB Inbev ein Kursziel von 73 Euro angegeben und die Aktien auf "Buy" belassen. Die Papiere des Brauereikonzerns stehen zudem auf der Favoritenliste von Goldman. Der Bierabsatz der Branche sei im Oktober recht mau gewesen, schrieb Olivier Nicolai am Freitag nach Auswertung aktueller Daten. AB Inbev und Carlsberg hätten sich aber vergleichsweise gut geschlagen./ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
73.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
53.30 € 		Abst. Kursziel*:
36.96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
53.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37.06%
Analyst Name::
Olivier Nicolai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

