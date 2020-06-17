AB InBev Aktie 34149140 / BE0974293251
86.95CHF
41.82CHF
92.67 %
17.06.2020
SWX
28.11.2025 13:59:19
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat für AB Inbev ein Kursziel von 73 Euro angegeben und die Aktien auf "Buy" belassen. Die Papiere des Brauereikonzerns stehen zudem auf der Favoritenliste von Goldman. Der Bierabsatz der Branche sei im Oktober recht mau gewesen, schrieb Olivier Nicolai am Freitag nach Auswertung aktueller Daten. AB Inbev und Carlsberg hätten sich aber vergleichsweise gut geschlagen./ag/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 10:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
73.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
53.30 €
|
Abst. Kursziel*:
36.96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
53.26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37.06%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse