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08.06.2026 12:35:50
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutz von 12,90 auf 13,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Stefan Augustin lobte am Montag die Ausweitung des Energiegeschäfts nach dem soliden ersten Quartal des Motorenbauers dank der Übernahme des brasilianischen Generatorenherstellers Maxi Trust Power./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
13.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.89 €
|
Abst. Kursziel*:
33.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.79 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.83%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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