DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag tiefer

Die DEUTZ-Aktie musste um 12:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 10,43 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 10,39 EUR. Mit einem Wert von 10,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 212'369 Stück.

Am 27.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 12,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,33 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,227 EUR aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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