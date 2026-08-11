DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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11.08.2026 10:02:37
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 3 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in DEUTZ-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
DEUTZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das DEUTZ-Papier bei 4.51 EUR. Wer vor 3 Jahren 10’000 EUR in die DEUTZ-Aktie investiert hat, hat nun 2’217.295 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (10.61 EUR), wäre das Investment nun 23’525.50 EUR wert. Damit wäre die Investition 135.25 Prozent mehr wert.
Am Markt war DEUTZ jüngst 1.57 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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