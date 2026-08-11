DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag mit Kursabschlägen

Die DEUTZ-Aktie notierte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 10,57 EUR. In der Spitze büsste die DEUTZ-Aktie bis auf 10,48 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,67 EUR. Bisher wurden heute 29'699 DEUTZ-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 12,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Bei 7,33 EUR fiel das Papier am 18.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 30,65 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,227 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,16 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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