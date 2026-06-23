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23.06.2026 09:52:30

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutz nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,20 Euro belassen. Das Management habe die strategische Neuausrichtung des Unternehmens und die Ambitionen hinter den Wachstumszielen für 2030 erläutert, schrieb Stefan Augustin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die zentrale Botschaft: Deutz sei kein rein zyklischer Hersteller von Verbrennungsmotoren mehr, sondern ein zunehmend technologieorientiertes Unternehmen mit einem glaubwürdigen Plan, den Umsatz bis 2030 nahezu zu verdoppeln und die Profitabilität (Ebit-Marge) auf ein Rekordniveau zu steigern./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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