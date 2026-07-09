DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
8.65CHF
0.29CHF
3.47 %
09:21:36
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.07.2026 08:13:47
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutz mit einem Kursziel von 13,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG sei für den Motorenbauer ein transformativer und strategisch sinnvoller Schritt im Rüstungsgeschäft zu einem guten Preis, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
13.20 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.45 €
|
Abst. Kursziel*:
39.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.29%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
09:29
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Vormittag stärker (finanzen.ch)
|
09.07.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
09.07.26