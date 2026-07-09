Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’274 0.4%  SPI 20’069 0.4%  Dow 52’487 0.3%  DAX 25’154 0.1%  Euro 0.9215 -0.1%  EStoxx50 6’284 0.0%  Gold 4’113 -0.2%  Bitcoin 51’515 1.0%  Dollar 0.8056 -0.2%  Öl 75.7 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
"Fast alles ist besser" - Starinvestor rechnet gnadenlos mit US-Aktien ab
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Volkswagen (VW) vz-Aktie-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet mit Neutral
SK hynix-Aktie im Fokus: Milliardenlisting an der NASDAQ - Chance oder Risiko?
Emirates Telecom trennt sich von Vodafone-Anteil - Aktie mit Kurssprung
Suche...

DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

8.65
CHF
0.29
CHF
3.47 %
09:21:36
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.07.2026 08:13:47

DEUTZ Buy

DEUTZ
8.83 CHF 3.29%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Deutz mit einem Kursziel von 13,20 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme des Militärfahrzeugbauers FFG sei für den Motorenbauer ein transformativer und strategisch sinnvoller Schritt im Rüstungsgeschäft zu einem guten Preis, schrieb Stefan Augustin in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
13.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9.45 € 		Abst. Kursziel*:
39.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36.29%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse