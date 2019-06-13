Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

142.35
CHF
10.35
CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
Deutsche Börse Neutral

Deutsche Börse
203.79 CHF -0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 259 auf 258 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Eschborner sowie Kommentare des Managements im Anschluss an. Auch jüngste Marktdaten habe er berücksichtigt./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
258.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
218.90 € 		Abst. Kursziel*:
17.86%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
219.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.54%
Analyst Name::
Oliver Carruthers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

