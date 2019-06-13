Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
142.35CHF
10.35CHF
7.84 %
13.06.2019
SWX
31.10.2025 10:52:26
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse
203.79 CHF -0.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Börse von 259 auf 258 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den jüngsten Quartalsbericht der Eschborner sowie Kommentare des Managements im Anschluss an. Auch jüngste Marktdaten habe er berücksichtigt./ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 17:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Deutsche Börse AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
