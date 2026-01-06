Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
Deutsche Börse Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach einer relativ unterdurchschnittlichen Entwicklung im Jahr 2025 sieht Grace Dargan nun eine gute Gelegenheit zum Kauf der Papiere des deutschen Börsenbetreibers. Im Vergleich mit den Wettbewerbern sei die Bewertung überzeugend. Mit einem nachhaltigen Umsatzwachstum sei zu rechnen. Ferner ermögliche überschüssige Liquidität Akquisitionen und Aktienrückkäufe, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
290.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
221.60 €
|
Abst. Kursziel*:
30.87%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
221.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.04%
|
Analyst Name::
Grace Dargan
|
KGV*:
-
