Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

204.20
CHF
3.10
CHF
1.54 %
16:22:36
SWX
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach einer relativ unterdurchschnittlichen Entwicklung im Jahr 2025 sieht Grace Dargan nun eine gute Gelegenheit zum Kauf der Papiere des deutschen Börsenbetreibers. Im Vergleich mit den Wettbewerbern sei die Bewertung überzeugend. Mit einem nachhaltigen Umsatzwachstum sei zu rechnen. Ferner ermögliche überschüssige Liquidität Akquisitionen und Aktienrückkäufe, hieß es in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
221.60 € 		Abst. Kursziel*:
30.87%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
221.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.04%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

