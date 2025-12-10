Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
206.10CHF
-2.60CHF
-1.25 %
11:50:00
SWX
10.12.2025 11:01:37
Deutsche Börse Hold
Deutsche Börse
207.55 CHF -1.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen mittelfristigen Ziele sprächen für eine bessere Kostenentwicklung, ließen aber auch Spielraum für Erlösskepsis, schrieb Tom Mills am Mittwoch./rob/ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
221.50 €
Abst. Kursziel*:
10.61%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
221.50 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.61%
Analyst Name::
Tom Mills
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
09.12.25
|Deutsche Börse-Aktie wenig bewegt: Jährliche Aktienrückkäufe geplant (AWP)
09.12.25
|Deutsche Börse plant Gewinnwachstum - Aktienrückkäufe nun regelmässig (AWP)
09.12.25