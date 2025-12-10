Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.12.2025 11:01:37

Deutsche Börse Hold

Deutsche Börse
207.55 CHF -1.12%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die neuen mittelfristigen Ziele sprächen für eine bessere Kostenentwicklung, ließen aber auch Spielraum für Erlösskepsis, schrieb Tom Mills am Mittwoch./rob/ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:57 / A.M.

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
221.50 € 		Abst. Kursziel*:
10.61%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
221.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.61%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse