Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

198.45
CHF
-5.25
CHF
-2.58 %
12:13:21
SWX
11.12.2025 11:37:50

Deutsche Börse Overweight

Deutsche Börse
199.94 CHF -2.42%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag sei sie noch überzeugter von der Fähigkeit es Börsenbetreibers, das Gewinnwachstum zu steigern, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
210.80 € 		Abst. Kursziel*:
37.57%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
214.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.51%
Analyst Name::
Grace Dargan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse