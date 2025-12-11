Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
198.45CHF
-5.25CHF
-2.58 %
12:13:21
SWX
11.12.2025 11:37:50
Deutsche Börse Overweight
Deutsche Börse
199.94 CHF -2.42%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag sei sie noch überzeugter von der Fähigkeit es Börsenbetreibers, das Gewinnwachstum zu steigern, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
290.00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
210.80 €
Abst. Kursziel*:
37.57%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
214.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
35.51%
Analyst Name::
Grace Dargan
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
