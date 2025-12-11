Deutsche Börse 199.94 CHF -2.42% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Nach dem Kapitalmarkttag sei sie noch überzeugter von der Fähigkeit es Börsenbetreibers, das Gewinnwachstum zu steigern, schrieb Grace Dargan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 02:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.