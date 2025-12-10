Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
201.20CHF
-2.50CHF
-1.23 %
09:18:04
SWX
10.12.2025 22:04:44
Deutsche Börse Sector Perform
Deutsche Börse
202.37 CHF -1.23%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Aussagen des Managements zu Effizienzsteigerungen hätten beeindruckt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürften von einer steigenden Profitabilität des Börsenbetreibers und Aktienrückkäufen profitieren./bek/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
228.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
219.20 €
|
Abst. Kursziel*:
4.01%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
216.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
