Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’889 -0.3%  SPI 17’711 -0.3%  Dow 48’058 1.1%  DAX 24’040 -0.4%  Euro 0.9356 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.3%  Gold 4’215 -0.3%  Bitcoin 72’074 -2.0%  Dollar 0.7996 -0.1%  Öl 61.6 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
Bioversys-Aktie wenig bewegt: Zulassungsrelevante Studie mit Hoffnungsträger BV100 startet
Calida-Aktie in Rot: Wäschekonzern nominiert zwei Unternehmerinnen für den Verwaltungsrat
Basilea-Aktie leichter: Suche nach neuem Antibiotikum mit Phare Bio
DKSH-Aktie fester: Marktdienstleister stärkt mit Übernahme von Invita sein Geschäft im asiatisch-pazifischen Raum
So reagieren die Aktien von HENSOLDT, RENK, und TKMS auf die Rheinmetall-Expansion
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055

201.20
CHF
-2.50
CHF
-1.23 %
09:18:04
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.12.2025 22:04:44

Deutsche Börse Sector Perform

Deutsche Börse
202.37 CHF -1.23%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Die Aussagen des Managements zu Effizienzsteigerungen hätten beeindruckt, schrieb Ben Bathurst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Anleger dürften von einer steigenden Profitabilität des Börsenbetreibers und Aktienrückkäufen profitieren./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 15:28 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Sector Perform
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
228.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
219.20 € 		Abst. Kursziel*:
4.01%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
216.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.26%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Börse AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10.12.25 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
10.12.25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
10.12.25 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10.12.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen