NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Früher als erwartet habe der Börsenbetreiber einige wichtige Details zu der an diesem Mittwoch angesetzten Kapitalmarktveranstaltung bekanntgegeben, schrieb Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten neue Geschäftsziele für 2028 sowie Details zur neuen Kapitalpolitik, die künftig großzügigere Kapitalrenditen vorsieht./rob/edh/jha/;