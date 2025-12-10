Deutsche Börse Aktie 1177233 / DE0005810055
205.60CHF
-3.10CHF
-1.49 %
10:16:31
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.12.2025 08:32:32
Deutsche Börse Neutral
Deutsche Börse
207.18 CHF -1.29%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der Ankündigung mittelfristiger Geschäftsziele mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Neutral" belassen. Ein diesbezüglich eigentlich eher konservatives Unternehmen habe ambitionierte Ziele für 2028 gesteckt, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dass die Ziele über den Markterwartungen lägen, liege vor allem am Abwicklungs- und Handelsgeschäft (Clearing & Trading)./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
222.10 €
|
Abst. Kursziel*:
12.56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
221.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.02%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Deutsche Börse AG
|
09:28
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.12.25
|Deutsche Börse-Aktie wenig bewegt: Jährliche Aktienrückkäufe geplant (AWP)
|
09.12.25
|Deutsche Börse plant Gewinnwachstum - Aktienrückkäufe nun regelmässig (AWP)
|
09.12.25
|Deutsche Börse will Gewinn bis 2028 stärker steigern als Erlöse (AWP)
|
09.12.25