HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 27,80 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultierten moderate Erhöhungen seiner Ergebnis- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025./edh/ag;

