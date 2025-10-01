Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 27,80 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultierten moderate Erhöhungen seiner Ergebnis- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
30.40 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
30.30 €
Abst. Kursziel*:
0.33%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
30.26 €
Abst. Kursziel aktuell:
0.46%
Analyst Name::
Andreas Pläsier
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
