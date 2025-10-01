Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

28.30
CHF
0.21
CHF
0.76 %
01.10.2025
BRXC
02.10.2025 09:48:07

Deutsche Bank Hold

Deutsche Bank
28.30 CHF 0.76%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 27,80 auf 30,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im Vorfeld der anstehenden Zahlen zum dritten Quartal habe er sein Bewertungsmodell aktualisiert, schrieb Andreas Pläsier in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Daraus resultierten moderate Erhöhungen seiner Ergebnis- und Ertragsprognosen für das Gesamtjahr 2025./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
30.40 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
30.30 € 		Abst. Kursziel*:
0.33%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
30.26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.46%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

