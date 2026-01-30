Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’168 0.2%  SPI 18’200 0.2%  Dow 49’072 0.1%  DAX 24’427 0.5%  Euro 0.9164 0.1%  EStoxx50 5’920 0.5%  Gold 5’080 -5.6%  Bitcoin 63’310 -2.1%  Dollar 1 0.5%  Öl 69.8500 -1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526SAP345952
Top News
Novo Nordisk-Aktie vor den Zahlen: Wird die Bilanz zum Stresstest?
Bitcoin-Treasury-Check: Aktien von Metaplanet und MicroStrategy im Vergleich
ASTA Energy-Aktie mit starkem Börsendebüt - Siemens Energy als Kernaktionär
CSG-Aktie nach IPO-Hype unter Druck: So reagieren Rheinmetall, HENSOLDT, RENK, OHB und TKMS in Woche eins
Barclays Capital beurteilt Allianz-Aktie mit Underweight
Suche...
eToro entdecken

Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

30.32
CHF
0.15
CHF
0.50 %
11:42:46
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.01.2026 10:12:51

Deutsche Bank Buy

Deutsche Bank
30.34 CHF 0.58%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung./rob/gl/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Deutsche Bank

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Deutsche Bank-Kurs >5 >10 >15
Fallender Deutsche Bank-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
33.13 € 		Abst. Kursziel*:
8.68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.14 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.63%
Analyst Name::
Mate Nemes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?