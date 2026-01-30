Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
30.32CHF
0.15CHF
0.50 %
11:42:46
BRXC
30.01.2026 10:12:51
Deutsche Bank Buy
Deutsche Bank
30.34 CHF 0.58%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Bank von 35 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen habe er nur kleinere Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Mate Nemes in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Bei den Erträgen rechnet er im zweiten Halbjahr mit einer Beschleunigung./rob/gl/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Buy
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33.13 €
|
Abst. Kursziel*:
8.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33.14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.63%
|
Analyst Name::
Mate Nemes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
