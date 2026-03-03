Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
Deutsche Bank Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" belassen. Der militärische Konflikt im Nahen Osten habe kaum direkten Einfluss auf die globalen Investmentbanken, schrieb Kian Abouhossein am Montagabend. Es sei zwar eine Wachstumsregion, aber bisher noch mit geringem Ergebnisbeitrag. Höhere Marktschwankungen sieht er derweil positiv für die Handelsresultate. Bei Barclays, der Deutschen Bank, HSBC und Standard Chartered habe der Markt überreagiert. Abgesehen von HSBC sind dies auch fundamental seine Favoriten./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
28.11 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
28.08 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Kian Abouhossein
KGV*:
-
Nachrichten zu Deutsche Bank AG
09:30
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
09:30
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
09:30
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.ch)
09:29
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Dienstagvormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
02.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
02.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)
02.03.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
02.03.26
|Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:45
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Bank AG
|25.66
|-3.38%
