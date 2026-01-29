Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

30.17
CHF
-0.40
CHF
-1.30 %
29.01.2026
BRXC
30.01.2026 07:05:39

Deutsche Bank Outperform

Deutsche Bank
30.17 CHF -1.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Dass die Bank ihre Jahresziele erreicht habe, sei ein wichtiger Meilenstein, schrieb Anke Reingen am Donnerstagabend. Der Quartalsbericht habe zudem die wichtigsten Parameter der nächsten Entwicklungsphase bis 2028 bestätigt, insbesondere die Zusage, jährliche Fortschritte in puncto Profitabilität zu erzielen./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
32.61 € 		Abst. Kursziel*:
16.53%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
32.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

