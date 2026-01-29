Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
30.17CHF
-0.40CHF
-1.30 %
29.01.2026
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Dass die Bank ihre Jahresziele erreicht habe, sei ein wichtiger Meilenstein, schrieb Anke Reingen am Donnerstagabend. Der Quartalsbericht habe zudem die wichtigsten Parameter der nächsten Entwicklungsphase bis 2028 bestätigt, insbesondere die Zusage, jährliche Fortschritte in puncto Profitabilität zu erzielen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:43 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Outperform
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
32.61 €
|
Abst. Kursziel*:
16.53%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
32.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.24%
|
Analyst Name::
Anke Reingen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
