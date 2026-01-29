NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Outperform" belassen. Dass die Bank ihre Jahresziele erreicht habe, sei ein wichtiger Meilenstein, schrieb Anke Reingen am Donnerstagabend. Der Quartalsbericht habe zudem die wichtigsten Parameter der nächsten Entwicklungsphase bis 2028 bestätigt, insbesondere die Zusage, jährliche Fortschritte in puncto Profitabilität zu erzielen./rob/edh/ag;