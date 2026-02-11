Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
28.39CHF
-0.74CHF
-2.52 %
12:30:19
BRXC
11.02.2026 12:49:10
Deutsche Bank Neutral
Deutsche Bank
28.39 CHF -2.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,25 auf 35,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Dienstagnachmittag an die Quartalsergebnisse der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsbasis für sein Kursziel nach vorne./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 15:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
35.75 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
31.00 €
|
Abst. Kursziel*:
15.30%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
31.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.95%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
