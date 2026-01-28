Deutsche Bank 29.59 CHF -3.19% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Bank nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Quartalsresultate seien besser und die Ziele für 2026 weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Joseph Dickerson am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Mit Blick auf die geplanten Ausschüttungen im zweiten Halbjahr könnten die Markterwartungen steigen./rob/gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





