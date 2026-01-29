Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

29.01.2026

Deutsche Bank Overweight

Deutsche Bank
30.17 CHF -1.30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das vierte Quartal sei stark gewesen und dies habe kleinere Anpassungen seiner Gewinnschätzungen bis 2028 zur Folge, schrieb Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er nimmt die Aktie in sein Portfolio der Banken-"Top Picks" auf in der Erwartung, dass das Ziel einer Eigenkapitalrendite von 13 Prozent im Jahr 2028 erreicht wird. Dies spiegele sich im Analystenkonsens noch nicht wider./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:55 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
32.80 € 		Abst. Kursziel*:
21.95%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
32.69 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22.36%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

