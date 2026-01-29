Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
Deutsche Bank Hold
Deutsche Bank
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei etwas besser als gedacht verlaufen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche größtenteils den Erwartungen./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
32.26 €
|
Abst. Kursziel*:
7.27%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
32.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.04%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
