Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei etwas besser als gedacht verlaufen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche größtenteils den Erwartungen./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



