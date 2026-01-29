Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008

29.59
CHF
-0.98
CHF
-3.19 %
09:44:57
BRXC
29.01.2026 08:50:33

Deutsche Bank Hold

Deutsche Bank
29.59 CHF -3.19%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Bank nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 34,60 Euro auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal sei etwas besser als gedacht verlaufen, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag. Der Ausblick auf 2026 entspreche größtenteils den Erwartungen./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Hold
Unternehmen:
Deutsche Bank AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
32.26 € 		Abst. Kursziel*:
7.27%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
32.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7.04%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse