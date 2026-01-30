Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
30.01.2026 18:25:38
Deutsche Bank Overweight
Deutsche Bank
30.44 CHF 0.91%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für die Deutsche Bank nach Jahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Prognose für 2026 deute darauf hin, dass der Konsens für den Gewinn je Aktie unverändert bleibe, schrieb Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Deutsche Bank biete weiterhin starkes Gewinnwachstum - und dies zu einer Bewertung unter dem Sektorschnitt./rob/niw/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 13:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Overweight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.08 €
|
Abst. Kursziel*:
17.90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.86%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
