LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone von 70 auf 72 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Nahrungsmittelkonzern habe in der Sparte EU-Molkerei- und Pflanzenprodukte im Dezember erstmals seit Jahren wieder Marktanteilsgewinne verzeichnet, lobte Analyst Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/gl;