Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 47’955 0.2%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9364 0.1%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’201 -0.2%  Bitcoin 71’838 -3.0%  Dollar 0.8042 0.1%  Öl 63.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850ABB1222171
Top News
Netflix kauft Warner Bros: Milliardenübernahme bringt Studios und HBO unter ein Dach - Aktie fällt
Musks SpaceX spricht von Börsengang 2026
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Baloise-Aktien letztmals gehandelt: Helvetia und Baloise schliessen Zusammenschluss zu Helvetia Baloise Holding ab
Abbott ruft Millionen Blutzuckersensoren zurück - Schweiz ohne Todesfälle
Suche...
eToro entdecken

Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934

31.88
CHF
-0.52
CHF
-1.60 %
17:27:00
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 20:36:56

Jungheinrich Buy

Jungheinrich
32.03 CHF -1.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach einem angepassten Jahresausblick auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Anlass dazu sei der sich verzögernde Verkauf der Russland-Aktivitäten, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass der Deal nun Anfang 2026 über die Bühne geht. Es handele sich also nur um eine zeitliche Verschiebung mit letztlich neutraler Wirkung./rob/tih/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 12:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Jungheinrich AG Buy
Unternehmen:
Jungheinrich AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.24 € 		Abst. Kursziel*:
25.58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.28 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.44%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Jungheinrich AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten