Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’934 0.3%  SPI 17’777 0.2%  Dow 48’001 0.3%  DAX 24’028 0.6%  Euro 0.9371 0.2%  EStoxx50 5’724 0.1%  Gold 4’218 0.2%  Bitcoin 71’974 -2.8%  Dollar 0.8049 0.2%  Öl 64.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Idorsia36346343Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850ABB1222171
Top News
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
Was Analysten von der HOCHTIEF-Aktie erwarten
TKMS thyssenkrupp Marine Systems-Aktie: Was Analysten von TKMS thyssenkrupp Marine Systems erwarten
Tesla-Aktie im Blick: Tesla erhält Ride-Hailing-Genehmigung in Arizona - nächster Schritt Richtung Robotaxi
Infineon-Aktie im Plus: Patent-Erfolg und Technologiepartner Electreon stützen den Kurs
Suche...
eToro entdecken

Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190

70.36
CHF
-80.48
CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.12.2025 16:51:46

Airbus SE Outperform

Airbus
185.14 CHF 0.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers im November hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Auslieferung der restlichen Jets, um das gesenkte Jahresziel noch zu erreichen, sei Airbus durchaus in der Lage./rob/niw/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Airbus SE Outperform
Unternehmen:
Airbus SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
240.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
197.70 € 		Abst. Kursziel*:
21.40%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
197.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.73%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Airbus SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:51 Airbus Outperform RBC Capital Markets
12:08 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
04.12.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 Airbus Buy Deutsche Bank AG
03.12.25 Airbus Overweight Barclays Capital
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 70.36 -53.35% Airbus SE