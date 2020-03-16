Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
70.36CHF
-80.48CHF
-53.35 %
16.03.2020
SWX
05.12.2025 16:51:46
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers im November hätten den Markterwartungen entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zur Auslieferung der restlichen Jets, um das gesenkte Jahresziel noch zu erreichen, sei Airbus durchaus in der Lage./rob/niw/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 09:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Airbus SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
240.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
197.70 €
|
Abst. Kursziel*:
21.40%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
197.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.73%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Airbus SE
