Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

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Am 14.03.2025 lag der Kurs von Sui bei 2.326 USD. Bei einem SUI-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4’298.85 Sui in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’301.65 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.03.2026 auf 1.001 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 56.98 Prozent.

Am 24.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.8603 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net