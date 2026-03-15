Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’839 0.0%  SPI 17’893 -0.2%  Dow 46’558 -0.3%  DAX 23’447 -0.6%  Euro 0.9040 -0.1%  EStoxx50 5’717 -0.6%  Gold 5’020 -1.4%  Bitcoin 56’342 1.7%  Dollar 0.7957 1.3%  Öl 103.1 1.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie: Flugbetrieb nach Streik wieder planmässig
Die Performance der Kryptowährungen in KW 11: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Gold, Öl & Co. in KW 11: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
KI-Chips statt Elektroautos: Tesla-Wal Leo KoGuan setzt hunderte Millionen auf NVIDIA-Aktie
Galderma-Aktie: EQT schliesst Ausstieg aus Hautpflegekonzern ab
Suche...
Profitables SUI-Investment? 15.03.2026 11:03:09

Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

Wie viel Anleger mit einem Sui-Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

So viel hätten Anleger mit einem frühen Sui-Investment verlieren können.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Am 14.03.2025 lag der Kurs von Sui bei 2.326 USD. Bei einem SUI-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4’298.85 Sui in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’301.65 USD, da sich der Wert eines Coins am 14.03.2026 auf 1.001 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 56.98 Prozent.

Am 24.02.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0.8603 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall