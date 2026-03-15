Wie viel Wert mit einem Aptos-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

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Profitables APT-Investment? 15.03.2026 11:03:09

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Aptos wurde am 14.03.2025 zu einem Wert von 5.215 USD gehandelt. Bei einer Investition von 1’000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 191.76 Aptos. Da sich der Kurs von APT-USD gestern auf 0.9217 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176.74 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 82.33 Prozent abgenommen.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 23.02.2026 bei 0.8095 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 6.151 USD und wurde am 13.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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