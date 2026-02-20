Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Danone nach Quartalszahlen des Nahrungsmittelkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum liege dank der gestiegenen Preise über der Konsensschätzung, schrieb Warren Ackerman am Freitag in einer ersten Reaktion. In China sei dieses erneut prozentual zweistellig ausgefallen. Die Margen und das Ergebnis je Aktie entsprächen weitgehend den Erwartungen. Wichtig sei, dass Danone keinen wesentlichen Einfluss des Rückrufs von Babynahrung auf die Finanzkennziffern erwarte./rob/gl/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
83.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
73.70 €
|
Abst. Kursziel*:
12.62%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
73.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.25%
|
Analyst Name::
Warren Ackerman
|
KGV*:
-
|08:42
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|08:36
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|Danone Buy
|UBS AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|Danone S.A.
|67.27
|-0.33%
