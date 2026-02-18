Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’774 0.2%  SPI 18’976 0.1%  Dow 49’533 0.1%  DAX 25’128 0.5%  Euro 0.9131 0.1%  EStoxx50 6’048 0.4%  Gold 4’926 1.0%  Bitcoin 52’569 1.1%  Dollar 0.7714 0.1%  Öl 67.7 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Novartis-Aktie stärker: FDA-Antrag für Remibrutinib bei chronischer Nesselsucht eingereicht
Georg Fischer-Aktie: Christopher Guerin soll in den Verwaltungsrat einziehen
Dätwyler-Aktie fester: Übernahme von Capsul’in abgeschlossen und Food-&-Beverage-Sparte gestärkt
Sandoz-Aktie etwas leichter: FDA erweitert Zulassung für Biosimilar Enzeevu
Avolta-Aktie zieht an: Gastronomie-Grossauftrag am Flughafen Toronto
Suche...
Plus500 Depot

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

66.09
CHF
-0.02
CHF
-0.03 %
09:20:49
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.02.2026 07:37:57

Danone Overweight

Danone
66.09 CHF -0.03%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet mit einem weiterhin soliden Umsatzwachstum, wie sie am Dienstagabend schrieb. Für 2026 erwartet sie ein flächenbereinigtes Wachstum von 3 bis 5 Prozent sowie eine moderate Verbesserung der wiederkehrenden Margen. Da sich die Aktie jedoch im EU-Lebensmittel- und Konsumgütersektor seit Jahresbeginn am schwächsten entwickelt habe, sollte der Fokus unter anderem auf der Beruhigung hinsichtlich der Cereulid-Krise bei Säuglingsnahrung liegen./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 19:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72.66 € 		Abst. Kursziel*:
23.86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
72.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.34%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten