NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone vor den am 20. Februar erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti rechnet mit einem weiterhin soliden Umsatzwachstum, wie sie am Dienstagabend schrieb. Für 2026 erwartet sie ein flächenbereinigtes Wachstum von 3 bis 5 Prozent sowie eine moderate Verbesserung der wiederkehrenden Margen. Da sich die Aktie jedoch im EU-Lebensmittel- und Konsumgütersektor seit Jahresbeginn am schwächsten entwickelt habe, sollte der Fokus unter anderem auf der Beruhigung hinsichtlich der Cereulid-Krise bei Säuglingsnahrung liegen./ck/rob/ag;