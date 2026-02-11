Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’570 0.3%  SPI 18’728 0.3%  Dow 49’358 -0.2%  DAX 24’889 0.2%  Euro 0.9124 -0.1%  EStoxx50 5’979 -0.5%  Gold 4’975 1.1%  Bitcoin 51’691 1.5%  Dollar 0.7688 -0.1%  Öl 67.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Novartis1200526Holcim1221405Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Universal Music-Aktie trotzdem tiefer: EU-Kommission erlaubt Übernahme von Downtown
US-Inflation lässt im Januar nach
pbb-Aktie knickt auf Rekordtief ein: Krise der Pfandbriefbank dauert noch länger
Siemens-Aktie von Dividenden-Ausschüttung gedrückt - Barclays-Analystenstimme belastet auch
JENOPTIK-Aktie wenig bewegt: Rückgang bei Umsatz und Gewinn - Ausblick macht Hoffnung
Suche...

Danone Aktie 487663 / FR0000120644

65.39
CHF
-0.30
CHF
-0.46 %
14:55:55
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.02.2026 12:38:06

Danone Overweight

Danone
65.38 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Overweight" belassen. Warren Ackerman sieht in seinem Ausblick auf die anstehenden Geschäftszahlen - unter der Voraussetzung, dass es keine weiteren Produktrückrufe bei Säuglingsnahrung gibt - eine durchaus interessante Konstellation. Die Aktien seien nach dem Kursrutsch auf Basis der Gewinnerwartungen für 2027 mittlerweile günstiger bewertet als der Konkurrentin Nestle, schrieb er am Donnerstag. Sollte Danone die Markterwartungen mit dem Umsatzwachstum aus eigener Kraft im Schlussquartal erreichen und beim Ausblick für 2026 für Zuversicht sorgen, dürften die Papiere Boden gut machen./mis/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 11:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 11:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
72.32 € 		Abst. Kursziel*:
14.77%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
71.72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15.73%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?