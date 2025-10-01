Danone Aktie 487663 / FR0000120644
Danone Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Danone den Stempel "Positive Catalyst Watch" aufgedrückt. Damit gab Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihren optimistischen Erwartungen für die anstehenden Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns Ausdruck. Die fundamentale Einstufung der Aktie beließ die Expertin auf "Overweight". Sie rechnet mit einer volatilen Berichtssaison und bevorzugt weiterhin Unternehmen mit einer guten Vorhersagbarkeit der Geschäftsentwicklung und niedrigeren Bewertungen. Ihre Favoriten sind Danone, Unilever, Kerry, AB Inbev, Heineken, Coca-Cola HBc und Imperial Brands. Dagegen erhalten Nestle und Pernod Ricard den Stempel "Negative Catalyst Watch"./gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A.
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
75.24 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
75.66 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Minus (finanzen.ch)
09.10.25
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt (finanzen.ch)
09.10.25
|Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
09.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsstart in Grün (finanzen.ch)
08.10.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
08.10.25