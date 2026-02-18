Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Quartalsbericht am 20. Februar erwartet Analyst David Hayes weitere Klarheit über die potenziellen Auswirkungen der jüngsten Rückrufe von Säuglingsnahrung. Aktuell schätzt er, dass der Rückruf etwa 2 Prozent des Konzernumsatzes im Geschäftsjahr 2026 ausmachen könnte, wie er am Mittwoch schrieb./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
86.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72.22 € 		Abst. Kursziel*:
19.08%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.82%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

